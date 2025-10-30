L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino ha parlato a Cronache di Spogliatoio, discutendo del tema allenatore della Fiorentina e commentando alcuni papabili candidati alla successione di Pioli in caso di addio, ma non solo.

‘Pioli? Non dico i suoi principi siano sbagliati, ma…’

“Firenze è una piazza che ha bisogno di un condottiero, un po' come Roma. Ha bisogno di un Italiano, di un focoso. La Fiorentina è molto esigente, non ha bisogno di un gestore, di uno che la guidi, che porti con se la piazza e lo stadio. Il carattere ed il modo di fare di Pioli, i suoi principi di gioco, non dico che siano sbagliati, ma per alcune piazze c'è bisogno di altro”.

‘Vanoli o De Rossi per Firenze? Penso che…’

“Il nome di Vanoli? Spero possa essere adatto, ha allenato il Torino, una piazza che ti chiede di combattere e sudare la maglia, e questo deve tornare a fare la Fiorentina. La squadra viola deve andare oltre quello che è il bel gioco, deve fare punti, e ci vuole uno che prenda in mano la situazione che abbia degli attributi molto importanti, perchè Firenze è veramente tosta. De Rossi? Ha sempre dimostrato di avere gli attributi e speravo nel suo nome per Firenze, si può sposare la sua voglia di diventare un grande allenatore con una piazza così. Per lui è arrivato il momento di fare una scelta, se vuole continuare il suo percorso, rischiando qualcosa”.