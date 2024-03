Il Milan torna in campo in vista della Fiorentina e ritrova già due nazionali. Assente un top, ma è atteso in gruppo nelle prossime ore

Come riportato da Sky Sport, il Milan ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Milanello in vista del rientro in campo contro la Fiorentina fissato per sabato sera al Franchi.

Già presenti Ismael Bennacer e Filippo Terracciano, che erano stati convocati con Algeria e Italia U20. L'algerino è rientrato prima dagli impegni con la propria nazionale per un piccolo problema fisico. Assente Rafael Leao, al quale è stato concesso un giorno in più di riposo ed è atteso domani al centro sportivo rossonero.