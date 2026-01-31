Niente ritorni inopportuni a Firenze per Biraghi ma all'orizzonte c'è proprio la sfida salvezza con la Fiorentina

L'ipotesi di un improvviso ritorno a Firenze, in un eventuale affare allargato anche a Ranieri, si è dissolto poi nel giro di poche ore: Cristiano Biraghi è in uscita dal Torino ma non ci sarà una sua terza avventura in viola. Anzi, sul mancino c'è il pressing del Verona che vorrebbe prenderlo in prestito, secondo quanto riportato da Orazio Accomando.

Con Biraghi al Verona, di fatto l'ex capitano viola entrerebbe in corsa proprio con la Fiorentina nella lotta salvezza. Non che il Torino sia al sicuro ma i granata hanno ben 6 punti di vantaggio e soprattutto Biraghi ad oggi rappresenta un corpo estraneo nel gruppo di Baroni. A Verona invece tornerebbe protagonista.