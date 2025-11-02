De Rossi ha perso il suo mentore a Firenze ed è già in viaggio verso Genova: il primo test sarebbe proprio la Fiorentina
Poteva rappresentare una possibile soluzione in caso di esonero di Pioli ma in particolare per il legame con Daniele Pradè, che ora è venuto meno. Il futuro per Daniele De Rossi potrebbe chiamarsi Genoa a questo punto: Repubblica sottolinea che l'ex allenatore giallorosso si sarebbe messo in viaggio in queste ore verso Genova, proprio per parlare con i vertici del club. I rossoblù giocheranno intanto con la coppia Criscito-Murgita in panchina.
Ironia della sorte, se la scelta ricadesse davvero su De Rossi, il primo test per lui sarebbe proprio quello con la Fiorentina di domenica prossima.
