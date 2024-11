Nella partita delle 18 di sabato di questa dodicesima giornata di Serie A il Cagliari ferma clamorosamente il Milan allo scadere sul 3-3, in una partita rocambolesca: marcature aperte dai padroni di casa dopo appena due minuti, col bel sinistro di Zortea che batte Maignan, da sviluppi di un calcio d'angolo. Sale in cattedra Leao, che con una doppietta (gol al 15' e al 40') riporta il risultato in favore dei rossoneri: a fine primo tempo il Cagliari trova il gol del pareggio con Viola, annullato per un fuorigioco veramente millimetrico. Il secondo tempo vede concretizzarsi il pareggio dei padroni di casa al 53', con gol di Zappa su errore in disimpegno del Milan: è poi Abraham al 69' a riportare in vantaggio gli ospiti, con tap-in da distanza ravvicinata. Il Cagliari non demorde e trova nuovamente il gol del pareggio, sempre con Zappa, che si regala un sinistro di pregevole fattura per il 3-3.

Milan che butta al vento 3 punti “facili” sulla carta, fallendo l'avvicinamento alla Fiorentina; Cagliari che raggiunge Como e Genoa a 10 punti, togliendosi momentaneamente dalla zona retrocessione.

AGGIORNA La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 24, Atalanta 22, Fiorentina 22, Lazio 22, Juventus 21, Milan 18, Udinese 16, Bologna 15, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Parma 12, Cagliari 10, Como 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8.

