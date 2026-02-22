Carlo Conti: "La Fiorentina salva viene prima anche di un Sanremo da record. Tutta la vita scelgo il bene dei viola"

La priorità di Carlo Conti? E' una e una sola: la Fiorentina.

Idee chiare

Il presentatore del prossimo Festival di Sanremo ha le idee chiare in questo senso e nell’intervista rilasciata al Tg1, alla domanda su cosa sceglierebbe tra la Fiorentina che si riprende in campionato e un'edizione del festival di Sanremo da Guinness, ha detto secco: “La Fiorentina che si riprende. Tutta la vita. Che domande sono?”.

“Si salvi e anche velocemente, senza farmi soffrire”

E poi: "Questo è proprio l'abc, prima di tutto la Fiorentina, che si salvi e velocemente, senza farmi soffrire troppo".