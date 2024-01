Sfuma definitivamente l'ipotesi Kean: l'attaccante della Juventus va in Spagna in prestito secco

Niente Fiorentina per Moise Kean. La pista per la verità si era già raffreddata nei giorni scorsi, complice lo scarso interesse dell'attaccante per il progetto viola, ma adesso la possiamo considerare definitivamente tramontata.

Futuro spagnolo

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Moise Kean è destinato alla Spagna. Per la precisione all'Atletico Madrid, pronto a ingaggiarlo dalla Juventus in prestito secco fino a giugno. Non cambia la situazione per quanto riguarda il contratto dell'attaccante, che rimarrà in scadenza nel 2025.

Né Kean… né nessun altro?

Non arriverà Kean, ma probabilmente nessun altro nel ruolo di attaccante. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha ribadito che c'è piena fiducia nel gruppo e in particolare in Beltran e Nzola, che dunque rimarranno i centravanti da qui a fine stagione. Speriamo che almeno, dopo le ultime difficoltà in campionato e la figuraccia in Coppa Italia, arrivi qualche acquisto negli altri ruoli.