Giani: "Non posso garantire sui fondi regionali per finire i lavori al Franchi. Ma ci sono precedenti"

A Lady Radio ha parlato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo sulla questione stadio Artemio Franchi di Firenze, attualmente interessato dai lavori di restyling.

Le parole di Giani

“I fondi della regione per finire i lavori? Non posso garantire o assicurare tranquillità su un tema su cui non ho competenza per farlo, anche perché in Consiglio Regionale non abbiamo mai discusso del tema. Posso dire che interventi su impianti sportivi di una certa consistenza ne abbiamo fatti”.

I precedenti

“Posso dire che ci sono iprecedenti perché anche la Regione, con una cifra del genere (15 milioni ndr), può intervenire in caso di necessità se non andasse a buon fine l'accordo fra Comune di Firenze e Fiorentina”.