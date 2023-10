L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, al canale ufficiale della Lega Serie A, ha parlato degli obiettivi dei neroverdi in campionato e in Coppa Italia. Proprio riguardo a quest'ultima, ha fatto riferimento anche alla Fiorentina: “Imitare il percorso della Viola e arrivare in fondo? Dipende dal percorso che ti trovi davanti, la Fiorentina ha giocato in semifinale contro la Cremonese. Inevitabilmente contano anche gli avversari”.

E aggiunge: “In Coppa Italia ho una ferita aperta che non mi è andata giù. Troppo presto per dire dove arriveremo, però l'ho già detto: voglio portare il Sassuolo a traguardi che non ha mai raggiunto”.