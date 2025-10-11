Quest’oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è apparsa una lunga intervista all’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi. Il tecnico rosanero ha avuto modo di analizzare alcuni temi caldi del momento, tra cui la nazionale del suo ex compagno Gennaro Gattuso. E chiaramente tra i giocatori presi in esame c’è anche il centravanti della Fiorentina Moise Kean. Questo un estratto:

“Rino è un amico e una garanzia. È uno che non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale, autentico. Lo conosco da venticinque anni e posso dire che anche da allenatore resta lo stesso di quando giocava: pretende tanto perché è il primo a dare tutto. La Nazionale aveva bisogno di un condottiero così, capace di trasmettere appartenenza e sacrificio. Sono convinto che con lui i ragazzi daranno sempre il cento per cento”.

“Gattuso ha un parco attaccanti importante, saprà valorizzarli”

Un commento anche sugli attaccanti azzurri: “Retegui, Kean, Lucca. Se Gattuso ha trovato gli attaccanti per il futuro? Sono tre profili diversi ma tutti utili. Retegui è un attaccante d’area, concreto, Kean è imprevedibile e potente, Lucca è maturato tantissimo, ha capito cosa serve per restare ad alti livelli. Rino saprà valorizzarli e farà in modo che ognuno trovi il proprio ruolo”.

“Il Palermo è una delle tante squadre con la proprietà straniera, e questo..”

Ha poi concluso parlando del Palermo, e dell’importanza avuta dalla proprietà stranieri: “Il Palermo è uno dei tanti club con proprietà straniera. È un segno dei tempi, ma anche una conseguenza della difficoltà di tante realtà italiane nel programmare a lungo termine. Il calcio richiede competenze manageriali, sostenibilità, visione internazionale. Le proprietà straniere hanno portato capitali ma anche mentalità diversa. Il punto non è “chi possiede il club”, ma come lo gestisce. A Palermo il City Football Group ha investito rispettando storia e sensibilità della città. Senza il legame con la gente non costruisci nulla di duraturo”.



