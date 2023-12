Non c'è solo Firenze in rampa di lancio per il restyling dello stadio cittadino perché anche al di là dell'Appennino la strada da seguire è simile ma se non altro già definita. E soprattutto si procede di pari passo tra Comune e Bologna Calcio. La differenza è data dalla ferma intenzione del presidente Saputo di investire 12 milioni sullo stadio temporaneo (da circa 16.000 posti), una sorta di ‘Padovani, versione bolognese’, scrive il Corriere dello Sport.

Il totale delle operazioni però, tra restyling su cui metterà soldi il Comune e la struttura temporanea, porterà ad un esborso di circa 170 milioni (40 dei quali proprio comunali).