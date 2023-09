Sulle spalle (ancora) del numero 10. E nella lista delle vittime di Gonzalez, Gasperini...

In questo inizio di stagione, è una Fiorentina Nico-dipendente. A Gonzalez, infatti, saranno richiesti degli straordinari anche oggi, dove partirà titolare nonostante gli impegni con l'Argentina (dove anche lì è diventato un punto fermo). Quasi impossibile rinunciare a quello che è l'uomo gol di questo avvio, già a quota 4.

Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Gonzalez ha l'opportunità di mettere il suo primo timbro contro un'altra in Serie A. L'argentino ha già fatto male a 13 squadre del campionato, ma l'Atalanta non rientra ancora nella sua lista delle vittime. Al contrario di Nzola, ancora senza gol in viola ma abituato a pungere i nerazzurri (tre gol e un assist in 4 partite).