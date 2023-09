Stasera la Fiorentina sfiderà l'Atalanta di Gasperini alle ore 18. Con ogni probabilità, lo farà con Nikola Milenkovic e Nicolas Gonzalez in campo dal primo minuto. Una netta inversione di tendenza rispetto a quanto Italiano ha fatto vedere nelle due stagioni precedenti, ovvero una panchina quasi garantita da chi rientrava dalle settimane in Nazionale.

Ma in questo caso, non c'è Nazionale che tenga: senza il serbo a reggere la difesa e (soprattutto) la qualità del numero 10 viola, vero e proprio trascinatore tecnico e morale, la Fiorentina dimezza i suoi valori. La legge di Italiano, che già ha sorpreso con tante scelte curiose nei vari rientri dalle soste, non è mai stata così in discussione.

E c'è anche un altro terzo caso in ‘forse’. Perché in questo avvio di stagione, tranne nel match contro il Lecce, Cristiano Biraghi non ha mai perso il posto da titolare. I due impegni con la maglia dell'Italia potrebbero influenzare le scelte di Italiano, che in ogni caso ha pronta l'alternativa Fabiano Parisi, al contrario degli insostituibili Milenkovic e Gonzalez.