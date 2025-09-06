Nazionali mattatrici, non solo Gudmundsson. Anche il Napoli rischia di perdere un titolarissimo per la sfida contro la Fiorentina

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte: l'allenatore del Napoli potrebbe dover fare a meno di una pedina fondamentale del suo scacchiere per la sfida contro la Fiorentina, dopo la sosta nazionali.

Infatti, Amir Rrahmani si è fermato per infortunio, dovendo uscire al 63' di Kosovo-Svizzera: nel tentativo di fermare Embolo, si è dovuto fermare per un fastidio alla coscia destra, lasciando quindi il campo anzitempo. Ai microfoni nel post-gara, poi, il CT del Kosovo Franco Foda ha raccontato: “Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi di natura muscolare, spero non sia qualcosa di grave: è stato costretto al cambio".