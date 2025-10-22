Sulla situazione complicata in casa Fiorentina, è intervenuto anche il giornalista Alfredo Pedullà, su Sportitalia: “Vado controcorrente: a me la Fiorentina in casa del Milan è piaciuta poco. Il primo tempo è stato di una timidezza assoluta, non si costruisce una squadra che ritengo di qualità per fare mille tocchi orizzontali. Soprattutto contro un avversario in piena emergenza, con tanti titolari fuori”.

“Qui le responsabilità sono solo di Pioli. Se la Fiorentina avesse avuto personalità…”

“Se la Fiorentina avesse avuto coraggio e personalità, avrebbe aggredito il primo tempo, forse non avrebbe lasciato Kean da solo. Insomma, avrebbe fatto tante cose diverse rispetto a una banale routine che sembrava dovesse portare allo 0-0 come massimo obiettivo. Trovato il gol con Gosens, la Fiorentina non è riuscita a tenere il risultato, si è sgretolata come spesso le succede e qui le uniche responsabilità sono di Pioli”.

“C'è chi se la prende con i tifosi viola, non c'entra nulla. Una barzelletta”

Sulle critiche alla piazza viola: “Lo dico a beneficio di chi continua a prendersela con i tifosi viola, chiaro esercizio senza un senso, tirando ancora fuori le sagome di Italiano e Palladino. Nulla c’entra, a meno che non si tratti del tentativo di difendere chi ormai non c’è più per esaltare qualcosa che nulla a che vedere con l’attualità. Ma adesso ho memorizzato un’altra cosa patetica: se i tifosi della Fiorentina fossero meno critici – lo sono da sempre – la classifica consentirebbe di avere almeno 7-8 punti in più. Una barzelletta”.