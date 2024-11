L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione in casa viola, a partire dalla questione turnover: “Non toglierei mai dal campo i giocatori forti, non mi risulta che Ronaldo e Messi facessero turnover. Sicuramente è giusto che l'allenatore possa cambiare qualche giocatore, ma sono assolutamente contrario a trasformare del tutto una squadra”.

“La Fiorentina alza l'asticella, non può permettersi riserve da troppe occasioni”

Sui giocatori da rilanciare, Ikoné e Kouame in primis: “Ai tempi miei, calciatori del genere sarebbero già stati ceduti. Di occasioni ne hanno avute anche troppe, se non sono state sfruttate vuol dire che ci sono dei limiti. La Fiorentina è di un livello molto alto, lo sta dimostrando, e quindi deve pretendere di alzare l'asticella. Non si può permettere di aspettare ancora elementi del genere. Si sente la frattura tra titolari e riserve, non c'è dubbio. Poche società possono avere venti calciatori dello stesso livello, non si discute, ma bisogna fare in modo di crescere il più possibile”.