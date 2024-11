Fabbri: "In passato non avremmo vinto partite come quelle con Genoa e Torino. Comuzzo? Milenkovic me ne parlò bene già due anni fa"

E' un bel momento per tutti i tifosi della Fiorentina e quindi anche per Leonardo Fabbri, campione di lancio del peso che ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Paradossalmente sono più tranquillo quando la Fiorentina affronta le big, rispetto alle medio-piccole. Le gare con Genoa e Torino erano tutt'altro che scontate, vincerle è stato un grande segnale e secondo me in passato non ci saremmo riusciti”.

“Milenkovic mi parlò bene di Comuzzo già due anni fa”

Poi su Comuzzo ha aggiunto: “Avendo lo stesso mental coach di Milenkovic, spesso mi ha parlato molto bene di questo ragazzo. Già da due anni, a dire la verità. Sono felice per lui e spero che continui a crescere. Verona? In questo momento stiamo sognando, ma sentirsi invincibili sarebbe l'errore più grande”.