Caputi: "Molte squadre faticano, ma dalla Fiorentina non mi aspettavo un calo così vistoso. La mancata gestione del risultato..."

In avvicinamento a Fiorentina-Lazio, il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: "Hanno molti aspetti simili, per il momento e per mancare il salto quando è opportuno farlo. Ogni volta che avrebbe potuto approfittare della classifica, la Lazio ha puntualmente steccato. Resta una squadra molto difficile da affrontare, quando è al 100% sa mettere in difficoltà qualunque avversario. L'andamento di Fiorentina-Lazio dipende molto dalla trasferta dei biancocelesti di domani".

“Inaspettato un calo così pesante”

Sulla Fiorentina: “Non mi aspettavo un inizio di 2024 così difficile. La concorrenza è ampia e non dobbiamo pensare che, siccome il calendario è teoricamente più semplice, tutto deve essere scontato: tolte Inter e Atalanta, tutte fanno fatica. Ma un calo così vistoso della Viola è inaspettato. Soprattutto la mancata gestione del risultato sembra non far emergere una maturità superiore. Degli errori si dovrebbe far tesoro”.