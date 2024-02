Dopo due giorni di riposo la Fiorentina torna ad allenarsi. Dubbio Biraghi (e non solo) in vista della Lazio

Nonostante le prestazioni tutt'altro che soddisfacenti e anche gli scarti risultati, Vincenzo Italiano ha concesso alla squadra due giorni liberi approfittando del fatto che il prossimo impegno non sarà nel weekend bensì lunedì sera. La Fiorentina tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio al Viola Park, per cominciare a preparare la sfida interna contro la Lazio.

Dubbio Biraghi

Da capire le condizioni di Cristiano Biraghi, uscito per infortunio nella gara con l'Empoli. Gli esami non hanno evidenziato particolari problemi e quindi la sua convocazione non dovrebbe essere in dubbio, ma è probabile che stavolta il capitano si accomodi davvero in panchina. Questi giorni saranno poi importanti per valutare le situazioni di Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur, giocatori di cui Italiano non vorrebbe mai fare a meno ma evidentemente non al top della forma.