La Fiorentina ha chiuso il suo primo colpo di questa sessione di mercato invernale: Marco Davide Faraoni è un nuovo giocatore viola. Manca soltanto il comunicato ufficiale, nel mentre il classe 1991 è già arrivato a Firenze. Il club, dunque, risolve l'esigenza di trovare un terzino pronto, in attesa del rientro di Dodô. Per l'ex Hellas Verona prestito con diritto di riscatto.

Gli indizi portano a Vargas

Restano questioni da trattare, come l'emergenza sugli esterni. Cyril Ngonge e Jan-Niklas Beste, nomi molto chiacchierati in questi primi giorni di gennaio, non sembrano essere più obiettivi concreti. La Fiorentina, piuttosto, avrebbe individuato Ruben Vargas dell'Augsburg come il profilo giusto. Fissato il prezzo per lui: 7-8 milioni di euro, con il contratto in scadenza col club tedesco nel 2025. Primi contatti estremamente positivi.

Salta il ritorno a casa di Brekalo?

Una cessione data per scontata da inizio mercato è quella di Josip Brekalo, che ha già le valigie in mano pronto a cambiare aria. Annunciato il matrimonio con la Dinamo Zagabria, per quello che sarebbe un ritorno a casa per lui. Ma il giocatore e la Fiorentina avrebbero preso troppo tempo con i croati, che intanto hanno acquistato un altro esterno. Per l'ex Torino c'è ancora l'interesse della Salernitana.

Il Napoli ci prova ancora

Intanto, anche Antonin Barak potrebbe lasciare la Fiorentina. Lo cerca insistentemente il Napoli, che contemporaneamente porta avanti l'affare Traoré dal Bournemouth. La Viola ha detto no alla prima offerta di prestito con diritto di riscatto (500 mila + 6 milioni di euro), ma gli azzurri torneranno.