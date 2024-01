VIDEO - Faraoni è arrivato a Firenze: "Ho voluto fortemente la Fiorentina, devo ancora realizzare. Sono prontissimo"

Marco Davide Faraoni ha scelto la Fiorentina ed è appena arrivato a Firenze. Vestirà la maglia viola in prestito, per almeno sei mesi, ma il club viola dispone della possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

Le prime parole di Faraoni in viola

Appena arrivato, ecco le prime parole ai media presenti di Faraoni da calciatore viola: “Sono contento e prontissimo, anche per l'avventura europea. Ho parlato con Italiano? Non ancora. Vediamo, è successo tutto molto velocemente adesso, devo ancora realizzare tutto quanto e non è così facile. Sogno di un trofeo? Quello c'è sempre. Ho voluto tanto la Fiorentina, c'era questa possibilità e sono contento così”.

Ecco il video: