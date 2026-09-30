Amoruso: "In difesa i titolari sono Dragusin e Ranieri. Amatucci? Nessun rimpianto, a centrocampo non siamo corti"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sulla retroguardia viola: “Al momento per me i titolari sono Dragusin e Ranieri. Il rumeno, dopo un inizio difficile, sta dimostrando di essere molto forte. Aveva semplicemente bisogno di minutaggio, ma è un grande rinforzo per la difesa”.

“Fagioli decisivo l'anno scorso”

Su Fagioli: “Lunedì in Nazionale l'ho visto bene, dava punti di riferimento ai compagni e sapeva gestire il gioco e dettare i tempi. E' uno che rischia la giocata e poi è cresciuto tanto: l'anno scorso si è preso spesso la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà”.

“A centrocampo siamo completi”

Infine su Amatucci: “In Spagna sta facendo, ma non si può parlare di rimpianto anche perché a centrocampo siamo tutt'altro che corti. Può capitare che nel loro percorso di crescita i ragazzi sprechino delle opportunità, quando è stato il suo momento alla Fiorentina non ha risposto bene ma questo non significa che non abbia talento”.