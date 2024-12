Verso la Fiorentina, il Napoli recupera un top player in attacco. Conte: "Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, è a disposizione"

La prima partita del 2025, per la Fiorentina, sarà al ‘Franchi’ contro il Napoli. Gli azzurri arriveranno a Firenze senza Alessandro Buongiorno in difesa, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori almeno un mese. Ma Conte può sorridere in attacco, dove le cose migliorano.

Kvicha Kvaratskhelia ha recuperato ed è a disposizione di Conte. Ne parla lo stesso tecnico in conferenza stampa: “Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con noi, è importantissimo averlo recuperato. Verrà con noi a Genova, è a disposizione”. A Firenze, dunque, il georgiano ci sarà.