Serie B, Lucchesi e Distefano cadono in casa della capolista. Le pagelle dei due Viola

In Serie B, Parma-Ternana termina 3-1 per i ducali, che grazie alle reti di Man, Cyprien e Bernabé superano agilmente le Fere che erano passate in vantaggio grazie ad un gol di Raimondo. Il partner d'attacco del viola Distefano, però, non ha potuto evitare la sconfitta per i suoi. A seguire le pagelle dei due giocatori di proprietà della Fiorentina:

La pagella di Lucchesi

Sofferenza papabile nel tentare di limitare le incursioni di Dennis Man, a tratti praticamente inarrestabile. Prende maggiore confidenza con la partita via via che passano i minuti, mostrando anche apprezzabili uscite palla al piede. Voto: 6-.

La pagella di Distefano

Ingenuo nonché troppo leggero nel contrastare Cyprien nella circostanza del 2-1, gol che apre alla vittoria dei padroni di casa. Quando però trova spazi da attaccare è molto efficace. Voto: 5,5.