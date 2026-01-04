Ha preso la parola per la prima volta da capitano David De Gea, che a Dazn ha commentato la vittoria della Fiorentina:

"Anche prima di oggi abbiamo giocato abbastanza bene, a Parma, avremmo meritato di più ma il calcio è così. Oggi abbiamo meritato, facendo una grande partita. Anche quando mancavano 5 minuti la squadra insisteva per cercare la vittoria, alla fine quando si lavora e si marcia tutti nella stessa direzione, arrivano anche i gol all’ultimo minuto.

Tutti si allenano a mille ma il calcio a volte è duro, quando si è in una situazione difficile si gioca con un po’ di pressione in più. Ma la squadra lavora tanto e per me meritiamo tanto la vittoria di oggi. La strada è lunga, mancano tante partite e dobbiamo fare punti, un passettino alla volta.

Io nuovo capitano? Sono abituato a questo ruolo, anche allo United l’ho fatto, sono uno dei più esperti della squadra. Devo dare un po’ di calma e l’esempio a tutti. Sono a disposizione di squadra e società per dare tranquillità a tutti, non è facile e la strada è lunga ma tutti insieme ce la faremo".