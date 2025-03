Sul proprio canale YouTube il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato le recenti dichiarazioni di Nicolò Fagioli: “Il centrocampista della Fiorentina ha avuto un comportamento irreprensibile. Fuori dal campo ha sbagliato, ma ha pagato e ha capito. Meglio così rispetto a quelli che sbagliano, non capiscono l'errore e neanche pagano, e poi magari vanno a dare giudizi sugli altri. E poi Fagioli, a differenza di altri, non ha sputato nel piatto in cui ha mangiato e quindi in questo caso la Juventus”.

“Fagioli bravissimo, in campo e ai microfoni”

Poi ha aggiunto: “Ho apprezzato molto Fagioli, prima di tutto per quello che ha fatto in campo contro la Juventus, e poi per le parole che ha usato prima e dopo il match. Essere scaricato dal club in cui è cresciuto è stato un dolore per lui, ma si è dimostrato un ragazzo intelligente e in grado di capire che la Juventus ha fatto tanto per lui e che non era il caso di sputare veleno. Fagioli ha sintetizzato con le sue parole un concetto molto semplice: undici anni in un posto non si possono dimenticare, la gratitudine resta a prescindere dall'epilogo. E poi è stato bravissimo nel non rispondere alla domanda scomoda di Marocchi su Thiago Motta”.

“Un ottimo affare per la Fiorentina”

Infine Pedullà ha parlato dell'aspetto tecnico: “Affare ottimo da parte della Fiorentina, le qualità di Fagioli non si discutono e in poco tempo si è già preso le chiavi del centrocampo viola. Il riscatto è semplice anche se potrebbe superare i 20 milioni, ma non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa la valutazione di questo ragazzo era ben superiore. Questo è un giocatore che può diventare un leader di una squadra in crescita come la Fiorentina”.