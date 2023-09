Osimhen sbaglia dal dischetto e il Napoli viene bloccato a Bologna: azzurri dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non è andato oltre lo 0-0 il Napoli sul campo del Bologna e per gli azzurri è un altro mezzo passo falso, con la vetta che dista già 7 punti. Decisivo nella giornata di oggi l'errore dal dischetto di Viktor Osimhen al 72' che ha sparato fuori il penalty concesso per un fallo di mano di Calafiori. La squadra di Garcia resta dietro alla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 15, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Fiorentina 10, Atalanta 9, Frosinone 8, Napoli 8, Torino 7, Verona 7, Sassuolo 6, Bologna 6, Genoa 4, Monza 5, Roma 4, Lazio 4, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.