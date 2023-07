Kayode: "Non si può descrivere questa emozione, percorso difficilissimo e nessuno si aspettava di vincere l'Europeo"

Felicissimo per il gol e l'Europeo vinto, il difensore classe 2004 della Fiorentina Michael Kayode ha parlato alla Rai dopo la finale vinta dagli azzurrini sul Portogallo:

“Momenti indimenticabili, per me e la mia famiglia, aspettiamo questo momento da settembre. Nessuno si aspettava che saremmo arrivati fino a qua, abbiamo avuto un percorso difficilissimo e alla fine abbiamo vinto l'Europeo. Il gol? Non si può descrivere l’emozione del gol, lo festeggerò con i compagni e tutto lo staff”.