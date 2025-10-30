Comuzzo a rischio rigore (continuo) graziato da Sozza. Viti e un fallo fin troppo evidente

La partita tra Inter e Fiorentina è stata diretta da Simone Sozza, nato a Milano ma della sezione di Seregno.

Serataccia per Comuzzo

Una serata difficile quella di ieri, per Comuzzo. Per lui stare dietro a Pio Esposito è quasi sempre un'impresa. Due volte almeno, si aggancia con l'avversario. Sulla seconda, quella nella ripresa, rischia seriamente il fallo da rigore. E' vero i due si allacciano reciprocamente nella prima parte, poi l'attaccante molla e il difensore gigliato, che non guarda mai il pallone, affonda lo strattonamento. Azione rivista e nessun provvedimento preso né dall'arbitro, né dal Var.

Fallo netto

Sul rigore concesso nella parte finale del match poco da dire. Viti aggancia Bonny in area di rigore gigliata. Dogso depenalizzato e ammonizione comminata dall'arbitro. Peccato però che sia la seconda e così il difensore è costretto ad andare anzitempo negli spogliatoi.