Un inizio di stagione non facile per l'APOEL Nicosia. E ora è il presidente a chiedere una svolta, proprio contro la Fiorentina

Non è stato sicuramente un inizio di stagione facile per l'APOEL Nicosia, la squadra più famosa di Cipro, che giovedì si troverà di fronte la Fiorentina per la traza partita della fase campionato di Conference League. In campionato è solo quinto, mentre con Conference League un punto guadagnato in due partite.

Ci si aspetta dunque una svolta e, anche se la gara contro i viola appare proibitiva, quello che filtra dalla società cipriota è che il primo a chiedere segnali diversi è il presidente Prodromos Petrides. Vuole una super prestazione contro la Fiorentina e una possibile svolta per la stagione. Una sorta di regalo di compleanno, visto che contro la squadra viola, l'APOEL festeggerà i 98 anni di storia.