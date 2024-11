A Sky Sport ha parlato l'ex difensore dell'Inter e commentatore Beppe Bergomi. Questa il suo pensiero sulla partita che i nerazzurri affronteranno domenica al Franchi contro la Fiorentina: "La squadra di Palladino quest’anno sa adattarsi all’avversario, le pressioni sono fatte in maniera diverse. Basta vedere Ranieri e Comuzzo che stanno lavorando molto bene, è una squadra molto attenta.

Non mi aspetto tanti gol. Gli attaccanti dell’Inter, ma Thuram soprattutto, lavorano per la squadra e sono sempre utile, ma in generale è un reparto che deve crescere. Devono trovare i gol che servono alla stagione dei nerazzurri".