Woldvik: "Segnare con la Fiorentina è stato bello, vincere contro la Roma ancora di più. Juventus? So quanto vale"

Emilie Woldvik, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club: “I primi mesi a Firenze sono stati straordinari. Le mie compagne mi hanno accolto benissimo fin da subito e amo questa città. Sinceramente, per ora, non sarebbe potuta andare meglio. Il livello del campionato è molto alto e le calciatrici sono molto tecniche, ogni giorno mi trovo contro avversarie sempre migliori. Il livello qui è pazzesco e sta anche migliorando, in un contesto come questo”.

“Segnare con la Fiorentina è stato bellissimo”

Sul suo primo gol con la maglia viola: “Segnare con la Fiorentina è stato bello, ha significato molto. Per me è ancora più importante che abbiamo vinto contro la Roma, dimostrando spirito di squadra. So che la strada è quella giusta, per me e per tutto il gruppo, quindi è una splendida sensazione”.

“Juve? So che vale molto, ma…”

Contro la Juventus? “So quanto vale questa partita e quanto sarà complicata. Al tempo stesso, però, dobbiamo viverla come una partita come le altre, cioè andando in campo per mostrare quanto possiamo fare bene. L'aspetto più importante è capire quanto prima come vogliamo giocare”.