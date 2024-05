Novità importante per quanto riguarda la Coppa Italia del prossimo anno: niente supplementari, ecco fino a quando

La Lega Serie A ha reso noto il regolamento ufficiale per la Coppa Italia 2024-25. Una novità sostanziale si legge tra le righe, che riguarda i tempi supplementari in caso di pareggio alla fine dei 90 minuti regolamentari.

Non ci saranno infatti più i tempi supplementari fino alle semifinali. In caso di parità nella partite a gara unica, la qualificata al turno successivo si deciderà ai calci di rigore. Dai trentaduesimi fino alle semifinali, dunque, in caso di parità si andrà subito ai rigori. La Fiorentina quest'anno è passata per i supplementari sia agli ottavi che ai quarti di finale.