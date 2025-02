Quella di venerdì sarà una partita particolare per Marin Pongracic; il difensore della Fiorentina infatti ritroverà la sua vecchia squadra, ovvero il Lecce. Ed è probabile che per questo incontro il tecnico Raffaele Palladino lo possa mettere in campo fin dall'inizio.

Quel che è certo però è che il croato, in maniera soprendente visto il rendimento che sta avendo in questo periodo, è stato tenuto fuori dalla partita col Verona (è rimasto in panchina dall'inizio alla fine del match). Un'esclusione senza motivi, così viene definita in maniera diretta su La Gazzetta dello Sport.

Non è sfuggito però il fatto che dopo il match con il Como, lo stesso Pongracic aveva espresso critiche relativamente al modo di giocare della squadra. Forse questo non è piaciuto a tutti…