Czachowski: "Fiorentina? Non c'è da avere paura. Pululu può surclassare spietatamente la difesa viola"

Ex calciatore dell'Udinese e della nazionale polacca (ora commentatore TV), Piotr Czachowski ha parlato della sfida tra Jagiellonia e Fiorentina, valida per il play off di Conference League che andrà in scena stasera.

“Le squadre polacche hanno già battuto quelle italiane, perché non può succedere anche stasera?”

“Se dovessimo prendere ogni giocatore di entrambe le squadre ha detto a Fakt - ed esaminarne i punti di forza e di debolezza, la Fiorentina sembrerebbe la favorita. Ma queste sono solo due partite. E bisogna trovare il modo e i mezzi per far riconoscere alla Viola la superiorità dello Jagiellonia. Le squadre polacche hanno battuto le squadre italiane in passato e non sono mai state favorite. Perché questa storia non dovrebbe ripetersi?”.

“Difesa punto debole”

Poi ha aggiunto: “Sebbene la squadra italiana sia la favorita, non bisogna farsi intimidire. Non c'è nulla di cui aver paura. La difesa è il punto debole della Fiorentina. Credo che gli attaccanti dello Jagiellonia avranno molte opportunità di mettersi alla prova e di dimostrare quanto hanno dimostrato nelle ultime partite di campionato. Pululu, in particolare, può surclassare spietatamente la difesa italiana”.