Borghi: "La Fiorentina deve infilare una striscia di risultati, a partire da stasera contro una Lazio fortemente indebolita"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi ha commentato la partita di stasera sul proprio canale YouTube: “Lazio-Fiorentina è una delle partite più importanti di questo turno infrasettimanale, soprattutto per i viola. La vittoria arrivata dopo un'altra agonia nel finale contro la Cremonese deve essere per forza la vittoria del rilancio".

“La Fiorentina deve fare una striscia di risultati”

"Due successi in tre giornate - ha aggiunto - sono tanto ossigeno e ora la classifica dà serenità e sprone alla squadra di Vanoli. Le ultime sono tutte attaccate e la Fiorentina non può più ragionare sui singoli match, ma deve fare una striscia di risultati e quindi tornare con dei punti dall'Olimpico soprattutto in virtù d'una Lazio fortemente indebolita tra mercato e squalifiche”.