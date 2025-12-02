Amoruso: "Il countdown della Fiorentina è iniziato. La squadra di Vanoli è da incubo. Nelle prossime 5 gare..."

Lorenzo Amoruso, ex Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Sportitalia della situazione della squadra viola, ultima in classifica e in lotta per non retrocedere.

Squadra da incubo

“La Fiorentina oggi è una squadra da incubo. Pazzesco pensare una cosa del genere dopo aver speso quasi 100 milioni, essere arrivata sesta lo scorso anno. Ma questo è il calcio e fa capire quanto è difficile ripetersi. Il calcio italiano non è più il più bello del mondo, ma sicuramente è il più complicato".

Countdown

"La Fiorentina è ancora in tempo per riprendersi, ma il countdown è iniziato. Nelle prossime 5 partite si capirà di che morte morirà la Fiorentina. O si riprendono o faranno sempre più fatica e, in questo caso, potrebbero davvero retrocedere”.