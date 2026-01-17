Prima della partita al Viola Park, anche la Fiorentina Femminile ricorda Commisso: striscione e minuto di silenzio - VIDEO

Anche la Fiorentina Femminile, impegnata oggi in campo contro il Genoa, ha reso omaggio al Presidente Commisso prima del fischio d'inizio.

Il video dell'omaggio

La squadra e lo staff della Fiorentina Femminile, infatti, prima del canonico minuto di silenzio, si è riunita dietro a uno striscione che recitava ‘Grazie Rocco’, accolto da un lungo applauso e, in seguito, dal momento di raccoglimento per la dipartita del Presidente. Non una partita casuale: l'allenatore del Genoa, infatti, è De la Fuente, che ha allenato le viola per due stagioni sotto la presidenza Commisso.