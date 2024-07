La nuova Fiorentina targata Palladino aspetta i necessari rinforzi dal calciomercato, soprattutto a centrocampo dove mancano tanti pezzi. Ci sarebbe anche un obiettivo che arriva proprio da Monza, ovvero il trequartista Andrea Colpani. Un affare più che possibile, alla portata del club viola, ma sul quale ci sono riflessioni interne e difficoltà nel trovare un'intesa ormai da più di qualche settimana.

Qualità al servizio di Palladino

Nell'ultima stagione, con 8 gol e 4 assist unite a prestazioni un pizzico discontinue ma generalmente convincenti, il centrocampista offensivo ha dimostrato di essere cresciuto esponenzialmente. Le sue qualità tecniche hanno rapito l'occhio di alcuni club importanti. L'arrivo di Palladino a Firenze ha spalancato le porte alla suggestione, anche perché il numero 28 del Monza si incastrerebbe con elevata abitudine nei meccanismi della nuova Fiorentina. Non è Colpani stesso, infatti, oggetto di riflessione.

Prestito con diritto di riscatto… perché?

Davanti all'attesa e alla fatica nel trovare i criteri giusti per un acquisto, nonostante esplicite e chiare richieste del Monza, rimane qualche interrogativo irrisolto sul modus operandi. In primis, perché la Fiorentina starebbe cercando il prestito con diritto di riscatto senza avere la garanzia di guadagnarsi la proprietà del calciatore? Ipotizzare l'arrivo di Colpani solo temporaneamente parrebbe molto limitante e difficilmente realizzabile.

Urge soluzione all'affollamento sulla trequarti

E sulla trequarti, adesso? Con Gonzalez, Beltran e Sottil forti candidati a due posti da titolare, a cui si aggiungono anche Ikoné, Kouame, Brekalo, Barak, dalle retrovie Infantino e Sabiri… Insomma, come risolvere tale affollamento combaciando il tutto con l'arrivo anche di Colpani? Ciò che può rappresentare un ostacolo non da poco è proprio la posizione di Nico Gonzalez, per il quale la Fiorentina starebbe attendendo un'importante offerta ancora non arrivata (dopo le dichiarazioni di Pradè: “Al 99% è incedibile”). In ogni caso, in un mese poco più il mercato può regalare tanti diversi scenari. E forse è proprio questo, il motivo per cui Colpani non è ancora un giocatore viola.