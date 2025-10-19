Implacabile la squadra di Galloppa a Bologna e la vetta è a un passo. Risultati e classifica Primavera 1

Dopo il mezzo passo falso interno con il Verona, e prima del debutto in Youth League, la Fiorentina Primavera è andata a vincere a Bologna per 2-0 grazie a Bertolini e Jallow, consolidandosi in altissima classifica. Il Genoa per altro è stato bloccato dal Parma sul 2-2 e la squadra di Galloppa ne ha approfittato per incunearsi tra le due, ad un passo dalla vetta.

Inter-Napoli 3-0

Torino-Frosinone 2-2

Monza-Juventus 1-1

Bologna-Fiorentina 0-2

Parma-Genoa 2-2

Atalanta-Milan

Lecce-Sassuolo

Roma-Cagliari

Cesena-Lazio

Verona-Cremonese

Classifica Primavera 1: Genoa 18, Fiorentina 17, Parma 15, Atalanta 15, Cesena 14, Roma 13, Sassuolo 13, Verona 11, Milan 11, Monza 11, Lazio 10, Bologna 10, Inter 9, Juventus 9, Frosinone 9, Torino 7, Lecce 5, Cagliari 4, Cremonese 3, Napoli 3.