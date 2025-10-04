Balbo è una freccia, Kospo commette un'ingenuità: i promossi e i bocciati della Fiorentina Primavera

La Fiorentina Primavera impatta 1-1 al Viola Park contro il Verona, non riuscendo ad ottenere la vittoria ma mantenendo l'imbattibilità per la terza gara di fila. Vediamo ora i calciatori che si sono espressi meglio e quelli rimandati per la sfida odierna.

I promossi

Balbo: Il Venezuelano è in forma e lo testimonia anche la prima chiamata in Nazionale maggiore per il classe 2006. Sulla fascia sinistra corre tantissimo e con costrutto, offrendo spesso palloni utili ai compagni. Da un suo ottimo cross scaturisce la rete del momentaneo vantaggio della Fiorentina.

Braschi: Il centravanti viola segna il terzo gol in 7 partite, e si dimostra essenziale nell'economia del gioco della Fiorentina. Pochi palloni giocabili, tanta lotta con la difesa del Verona. Esce stremato.

Il terzino viola Luis Balbo

I bocciati

Kospo: L'errore del difensore bosniaco che apre una voragine nella difesa viola e permette il pareggio del Verona pesa tanto sulla prestazione dell'ex Barcellona. Non una giornata brillante per il difensore centrale in orbita prima squadra.

Bertolini: Sulla fascia destra si vede poco, gestisce male i palloni disponibili perdendosi spesso in qualche svolazzo di troppo. Non è ancora al meglio dopo lo stop per infortunio e si vede.