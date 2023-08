Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a Radio Bruno ha dato gli aggiornamenti riguardo alle dinamiche legate all'apertura del Viola Park. Ecco le sue parole: “L'apertura ai tifosi è raggiungibile entro la fine di settembre. Poi spetterà a Commisso e alla Fiorentina stabilire il giorno per l’inaugurazione. Dobbiamo porre fine all’impasse che c’è stato. Dopo la riunione del 4 agosto abbiamo consigliato alla Fiorentina un percorso procedurale differente rispetto a quello intrapreso, che prevedeva il passaggio da prefettura e non solo. Un percorso più breve, la Fiorentina ha seguito il nostro consiglio e ora i tempi per l’autorizzazione saranno più rapidi”.

“Mi sono sentito spesso con Commisso, sempre gentilissimo nei miei confronti. Gli ostacoli? Il punto è l’agibilità degli stadi e l’apertura al pubblico, che prevede dei varchi, degli accessi, dei presidi di sicurezza complessi, per stadi da 2000 così come da 40000 posti. Questo richiede una serie di autorizzazioni e l’ottenimento di deroghe e ciò interessa tanti enti. Parliamo di sicurezza, la materia è molto più che seria. In Italia c'è tanta burocrazia ed io sono il primo a combatterla, ma è una cosa complessa”.

“Il tema è che queste situazioni devono essere semplici e veloci. La riprova si chiama Viola Park, in 4 anni tutto si è concluso, ma forse anche meno. Una struttura della portata che tutti conoscono e qualcuno ha già potuto ammirare. Il Paris Saint-Germain ha iniziato nel 2015 i lavori per il proprio centro sportivo, per dire, e presto lo inaugurerà. Altri due esempi sono Real Madrid e Tottenham, a cui si ispira il Viola Park, se si guardano le tempistiche".

“Mi è sembrato che il ritiro sia andato bene, sentendo anche le parole di Italiano. Alcune ore di corse sotto al caldo non potevano essere un problema per ragazzi così giovani. Mi ha fatto piacere che le cose siano andate al meglio al Viola Park”.