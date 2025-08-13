Mandragora è l'idea...per il centrocampo del Bologna. Tra Fiorentina e rossoblu finisce in mezzo un altro giocatore

Un intreccio bello e buono che coinvolge Fiorentina e Bologna e che deve ancora portare pedine per Pioli e Italiano. A determinarlo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono Mandragora e Nicolussi Caviglia.

Mandragora

Per il primo, il rinnovo non è scattato ma nemmeno scartato, il nodo ingaggio non è ancora sciolto. Ed è qui che entra in scena il Bologna che prova ad inserirsi tra i due soggetti.

Nicolussi Caviglia

C'è poi Nicolussi Caviglia, pagato dal Venezia 6 milioni di euro e apprezzato non poco da Italiano. Ma l'ex Juve viene considerato come il sostituto ideale a Firenze nel caso in cui Mandragora dovesse svestire il viola, magari proprio per finire a Bologna. Un intreccio vero e proprio, un duplice caso che anima questa fase di mercato.