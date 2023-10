La considerazione da parte del ds Daniele Pradè, al media ufficiale viola:

"L’abbiamo approcciata male, abbiamo regalato un tempo contro una squadra ben organizzata e con ottimi elementi, poi con i cambi siamo stati quasi devastanti. Abbiamo fatto 35-40 minuti ad alto livello e abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti per vincerla. C’è rammarico ma potevamo anche perderla, hanno preso un palo sullo 0-2, sarebbe diventata una montagna impossibile da scalare. Ci prendiamo la reazione e ci farà esperienza per la prossima.

Stankovic? Dejan è un ottimo allenatore, ci conosce bene, ci è venuto ad aggredire e ci siamo svegliati quando abbiamo preso il secondo schiaffo. Da lì è stata un’altra gara, il gol annullato per un centimetro ci avrebbe dato tanto tempo per vincerla. Abbiamo pareggiato al 92’ e potevamo anche vincere. Oggi Nico è stato sfortunatissimo, poteva giocare altre 10 ore e non avrebbe fatto gol. Ogni situazione ti porta a fare bene la prossima.

Il Napoli? Andiamo lì con una squadra forte, siamo in tanti e chi andrà in campo cercherà di fare il massimo, sarà un bello spettacolo contro un avversario che martedì non meritava di perdere con il Real Madrid. Sarà una partita dura ma per noi rispetto a tutti e paura di nessuno".