Malusci: "Con Vanoli, Fagioli rende al massimo. Sull'attaccante secondo me il tecnico viola..."

Ospite negli studi di Toscana TV, l’ex difensore viola ed oggi opinionista Alberto Malusci ha parlato delle vicende del momento in casa Fiorentina, soffermandosi sulle prestazioni dei giocatori.

“La sosta aiuterà Atta e Gonçalves”

Queste le sue parole: “La pausa per le Nazionali può fare al caso di chi deve ritrovare lo smalto migliore, come Gonçalves e Atta: il portoghese possiede una tecnica sopraffina, ma non sarà banale integrarlo negli schemi gigliati, dato che non si considera un’ala”

Sul centrocampo viola

"Personalmente, accolgo con favore il ritorno di Vanoli, partito subito con lo spirito giusto: è la guida ideale per valorizzare al massimo Fagioli, che nel frattempo ha ritrovato la Nazionale e resta un profilo di spicco per qualità e talento del centrocampo viola. In mediana vedrei benissimo il tridente Oulaï, Fagioli e Atta".

Sull'attaccante e la sfida col Genoa

Malusci ha poi chiosato: “L'attaccante? Vanoli sembra orientato verso Beto, ma a mio avviso Pellegrino è un profilo più versatile ed è il mio preferito. Alla ripresa, la sfida contro il Genoa mi lascia qualche perplessità: stanno attraversando un periodo no e De Rossi cercherà il riscatto a tutti i costi”.