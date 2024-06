L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Kean è un buon attaccante, ma bisogna vedere come arriverà. Poteva diventare un grande giocatore, ricordo che in certi momenti alla Juve rendeva anche meglio di Vlahovic. Per Retegui stesso discorso, non è un fenomeno ma sicuramente un buon attaccante”.

“Firenze ha bisogno di un grande nome”

Poi ha aggiunto: “Il problema è che ora come ora, dopo anni di difficoltà, i tifosi vogliono un nome che scaldi e che assicuri almeno 15 gol. Penso ad esempio a Gimenez del Feyenoord, il prezzo è alto ma d'altronde gli attaccanti forti vanno pagati. Comunque adesso lasciamo lavorare la società, le valutazioni si faranno a fine mercato”.

“Ora basta, servono attaccanti veri”

Infine su Palladino: “Ha già esperienza in Serie A, ha voglia di crescere ed è ambiziosi. La rosa che avrà a disposizione sarà determinante. Italiano? Il suo resta un ottimo lavoro, ma gli attaccanti con lui hanno sempre fallito. Ora basta, servono due centravanti seri che facciano 25 gol”.