A Radio Bruno Toscana l'allenatore del Taranto Ezio Capuano ha parlato così del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino: “Lo ritengo un predestinato. Nei tre anni con Italiano la squadra ha avuto un'identità di gioco ben precisa, lui dovrà essere bravo a imporre la sua. Firenze ovviamente mette una pressione diversa rispetto a Monza, ma anche gli allenatori hanno bisogno di tempo per crescere”.

“Parisi giocatore devastante”

Poi ha aggiunto: “Palladino farà per la prima volta l'Europa, ma avrà una rosa adatta per farlo. E' diverso rispetto a Italiano a Bologna: vero che la Champions non è la Conference, ma lui ormai sa cosa significa gestire il doppio impegno. Parisi? Per me è un calciatore fortissimo, a cinque diventa devastante. Sottil? Discontinuo, ma credo che Palladino possa recuperarlo".