Il reset mancato tra Inter e Coppa Italia ma ora la Fiorentina deve voltare pagina. E c'è subito un record per salutare Bove

Non era possibile evidentemente mettere da parte tutte le emozioni, la paura in particolare, vissute pochi giorni prima durante Fiorentina-Inter e così l'intermezzo di Coppa Italia con l'Empoli è andato un po' come è andato ed è costato il primo obiettivo stagionale alla squadra viola.

Ora però, l'esigenza massima è il reset, scrive il Corriere dello Sport, quello mancato in settimana: il lunch match di domenica con il Cagliari è l'occasione per riallacciare i fili con il meraviglioso idillio pre incidente a Bove. Oltretutto la Fiorentina ha il match point per quanto riguarda anche l'eguagliamento di un record: le otto vittorie consecutive che mancano dal campionato 1959-60.