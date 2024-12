In vista di Fiorentina-Cagliari in programma domenica alle ore 12:30, l’ex calciatore rossoblù Gianfranco Mattioli ha parlato della sfida. Ecco le sue parole a Tuttocagliari.net: “Il Cagliari sta affrontando le partite con lo spirito giusto, è un collettivo più quadrato. A Firenze può fare risultato, i ragazzi hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro la Viola. Ma servirà la miglior versione possibile contro un’ottima squadra”.

“Molto bene la Fiorentina, anche se il problema di Bove lascia strascichi”

Sulla Fiorentina: “Sta facendo molto bene fino a questo momento, però c’è da considerare il triste problema di salute che ha coinvolto Bove. Purtroppo ha lasciato degli strascichi all’interno del gruppo, è inevitabile che sia così. Resta una squadra pericolosa che gioca benissimo a calcio”.