La Fiorentina era in attesa di conoscere con esattezza il posizionamento del settore ospiti al Franchi per questa stagione. I lavori allo stadio di Campo di Marte, con la chiusura della Curva Fiesole e di altri settori adiacenti, avevano fatto ipotizzare anche uno spostamento del “formaggino”, onde evitare la convivenza di gruppi organizzati della Curva Fiesole e tifosi ospiti nella stessa curva (Ferrovia). Si era parlato di un possibile spostamento nella parte della Maratona più vicina alla Fiesole, salvo poi vedere l'ipotesi tramontare per problemi logistici.

Arrivata la conferma dal GOS

Adesso dal GOS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive), secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, è arrivata la conferma sul posizionamento del settore ospiti per tutte le partite della prossima stagione. Il settore sarà posizionato nello stesso punto di sempre, dunque scongiurato uno spostamento degli ospiti. Per motivi di sicurezza, però, solo uno dei tre settori del "formaggino) sarà occupato dagli ospiti.

Ecco dove sarà posizionato il settore ospiti

Nel dettaglio: il settore interessato sarà l'OS1, dunque quello più vicino alla Maratona. Liberi saranno lasciati invece i settori OS2 e OS3, una sorta di cuscinetto tra gli ospiti e il caldo tifo viola in Ferrovia.

E i tifosi viola…

Già in vendita i biglietti per le prime due sfide casalinghe di Serie A, con la Fiorentina che sfiderà Venezia e Monza. In vendita i biglietti sia del settore S01 che del settore MAL2, con i tifosi viola che dunque saranno anche accanto al formaggino (pieno quello vicino alla Maratona, vuoto quello vicino alla Ferrovia).

La Fiorentina aspetta ancora i numeri ufficiali

La Fiorentina, però, aspetta ancora i numeri ufficiali del settore ospiti. Numeri che dovranno arrivare dalla Lega Calcio nelle prossime ore. Diversi saranno i numeri di biglietti disponibili per gli ospiti per il campionato e per la Coppa Italia (250 tagliandi circa) e quelli della Conference (5% della capienza netta dell'impianto).